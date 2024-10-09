Боец ВСУ рассказал об атаке украинского дрона при сдаче в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лавренчук рассказал, что, когда сдавался в плен, его атаковал украинский FPV-дрон. Слова военного приводит ТАСС.

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Подразделению военнослужащего отдали приказ зайти в лесополосу и найти место для обустройства опорного пункта. Однако передвижение ВСУ обнаружил российский беспилотник. Затем по ним открыли минометный огонь. После этого украинские бойцы заметили военных Вооруженных сил России. Лавренчук понял, что адекватным решением в такой ситуации станет сдача в плен.

«Мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить. Вот это для меня немного такой перелом», — сказал военнопленный.

Ранее боец ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Он также назвал сдачу в плен единственным шансом на спасение.