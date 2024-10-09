Тяжелейшие бои и «крысиная» тактика «Азова»*: что происходит в Торецке

ВС России продолжают идти вперед, прорвав оборону и штурмуя украинские позиции в центре Торецка (Дзержинска). В городе, имеющем стратегическое значение, идут тяжелые бои. Что именно происходит на этом направлении, разбирался «Царьград».

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные продвигаются в центр Дзержинска (украинское название — Торецк) и заняли фактически всю многоэтажную застройку.

При этом появилась информация о том, что штабы управления 100-й, 150-й, 12-й бригад Вооруженных сил Украины срочно перенесены из Иванополья в Константиновку. На помощь прибыла 41-я бригада ВСУ, однако не смогла повлиять на ход сражений, понеся значительные потери, пишет «Царьград».

Военкоры «Первого Харьковского» заявили, что на Торецком направлении у ВСУ «все очень плохо». Однако военкор Condottiero предупредил, что не стоит думать о том, что украинское командование решило сдать город.

«В Торецке тяжелейшие бои продолжаются практически за каждый подъезд и этаж. (…) «Азов»* и другие боевики применили «крысиную» тактику городских боев, оккупировав практически каждый подъезд, перебегая из стороны в сторону и отстреливаясь по этажам», - отмечается в статье.

При этом военный журналист Александр Шарковский отметил, что пока сложно сказать, сколько будут продолжаться активные боевые действия в городе, но он имеет стратегическое значение на этом участке фронта.

«За Торецком находится Константиновка. Ее падение будет неизбежно быстрым, а это тыловой хаб. Группы «Часов яр» и «Северск», оставшись без тыла, очень скоро будут обескровлены и вынуждены уйти из Краматорска и Славянска, чего явно не желает Киев», - пояснил он.

Оставление Торецка может запустить для Вооруженных сил Украины «эффект домино» и привести к потере Славянска, Краматорска, Северска, с большой вероятностью Часов Яра, отмечает издание.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко ранее предупредил, что до трех тысяч солдат ВСУ рискуют оказаться в крупном котле под Северском. После чего появилась информация, что российские военные «неожиданно прорвали оборону, заняли Григоровку, обходя Северск с севера, а с востока взяли Верхнекаменское», утверждает издание.

Напомним, что ранее российские войска взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка, Нью-Йорк и Камышевка.

*запрещенная в РФ террористическая организация.