В США оценили российского «зверя с ракетами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», который построили для Военно-морского флота (ВМФ) России, обладает мощным вооружением при малых размерах. Возможности названного «зверем с ракетами» корабля оценили в публикации американского издания The National Interest (NI).

«Несмотря на свои компактные размеры — 67 метров в длину и водоизмещение 870 тонн — "Ржев" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс" и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра», — пишет автор.

По его словам, строительство подобных МРК говорит о смещении акцентов ВМФ России в сторону небольших, но очень боеспособных кораблей.

«Ржев» заложили в 2019 году на Амурском судостроительном заводе, а в 2023-м корабль спустили на воду. МРК проекта 22800 «Каракурт» предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что МРК «Ржев» проекта 22800 отправился на сдаточную базу во Владивостоке. Там корабль пройдет ходовые и государственные испытания.