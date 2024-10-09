В Иране заявили об уничтожении «значительного числа» израильских F-35

Иран в ходе ракетной атаки по объектам на территории Израиля 1 октября уничтожил «значительное количество» истребителей F-35. Об этом 9 октября заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) генерал-майор Эбрахим Джабари.

© Парламентская газета

«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников, что уничтожило значительное количество этих истребителей», — приводит его слова ТАСС.

Джабари отметил, что «это была лишь малая часть оборонных возможностей» исламской республики. Он также обратил внимание, что США и Израиль применили «все свои самые современные вооружения», чтобы противостоять Ирану, однако с военной и разведывательной точек зрения «были ошеломлены внезапностью» операции «Правдивое обещание — 2».

Как писала «Парламентская газета», ранее Shafaqna сообщило, что Иран в результате ракетной атаки 1 октября уничтожил более 20 израильских истребителей пятого поколения F-35. По информации иранского агентства, самолеты были поражены на авиабазе Неватим.