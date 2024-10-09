Российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО

Российские военные уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе АМХ-10 французского производства, в ходе боевых столкновений в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

© Газета.Ru

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение военнослужащим и технике шести бригад украинской армии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино ДНР.

Также ВС РФ отразили девять контратак шести бригад ВСУ.

Потери армии Украины, помимо танков, составили до 525-ти солдат, боевая бронированная машина "Козак", четыре автомобиля, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 американского производства, 100 мм противотанковая пушка "Рапира" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

3 октября Минобороны РФ опубликовало кадры удара по склад ВСУ в Донецкой народной республике. Ведомство сообщило, что российские военные сбросили ФАБ-3000 на украинский склад в районе населенного пункта Разлив.