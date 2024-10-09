Минобороны России заявило об ударах по объектам энергетики Украины

Армия России нанесла удары по объектам энергетики Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», - отметили там. ТАСС

Также сообщалось, что расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск поразил выявленные украинские огневые точки на окраине одного из населенных пунктов на Северском направлении. RT на русском