Иран захотел выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Иранские власти на полном серьезе изучают вопрос о возможном выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджерди.

«Обсуждение варианта выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия — это на самом деле серьезные дебаты в парламенте. Депутаты серьезно рассматривают возможность принятия такого решения», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что возможный выход из ДНЯО не означает, что иранская сторона приступит к созданию ядерного оружия.

9 октября стало известно, что группа депутатов иранского парламента направила в Высший совет национальной безопасности исламской республики письмо, в котором призвала разрешить разработку в стране ядерного оружия. Авторы обращения заявили, что решились на этот шаг в связи с возросшей угрозой для страны со стороны Израиля.

3 октября газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что для создания собственного ядерного оружия Ирану понадобится от нескольких месяцев до года. При этом сначала иранцам придется создать электронную систему для приведения в действие группы взрывчатых веществ, необходимых для запуска цепной реакции и выброса атомной энергии.