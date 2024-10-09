Украинский военный психолог рассказал, кого набирают в пехоту ВСУ

Военному руководству Украины приходится пополнять пехотные подразделения за счет граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, и людей старшего возраста. Такое заявление в эфире YouTube-канала "Новости Live" сделал украинский военный психолог Андрей Козинчук.

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Как он сказал, ситуация с мобилизацией на территории страны остается очень сложной. Эксперт описал обстановку словами "все плохо".

"По крайней мере, в пехотных подразделениях, хотя именно они сдерживают противника. Туда отправляют старых и больных", — подчеркнул Козинчук.

Специалист добавил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) существует запрет на отправку молодых граждан в пехотные подразделения. По словам психолога, вопрос мобилизации в стране "не решен совсем". И это при том, что он является "политически чувствительным".

9 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Он выразил уверенность, что если бы в ВСУ все-таки начали призывать таких граждан, это стало бы позором для страны.