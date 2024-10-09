Имам из Курска рассказал о переодетых в российскую форму бойцах ВСУ

Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов рассказал, что встретил в одном из приграничных районов Курской области украинских солдат, переодетых в российскую форму.

Отмечается, что это произошло в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область. Мужчина был у открытого магазина, откуда вышли двое солдат в российской форме. Они проверили у него документы и попросили ключи от машины.

— Я спросил: «Зачем тебе ключи мои от автомобиля?» И один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит, — подчеркнул Салимсултанов.

После этого украинские солдаты уехали, а имам смог эвакуировать двух женщин, передает РИА Новости.

В городе Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль «газель» пострадали два человека. Бригады скорой медицинской помощи доставили супругов с различными осколочными ранениями в областную клиническую больницую.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что граждане Украины погибают в военных действиях, потому что главой страны является не он. Также 6 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что если бы он был на посту, то предотвратил бы конфликт на Украине.