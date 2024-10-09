На Украине запретили мобилизацию до 25 лет

Верховная рада приняла законопроект о запрете мобилизации молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет ТАСС.

«Рада запретила мобилизацию 18-25-летних! Законопроект (…) принят в целом», - написал парламентарий в Telegram-канале.

Он назвал мобилизацию «детей» позором. Заметив при этом, что в документе не прописана демобилизация тех, кто уже на фронте.

Ранее депутат Рады Роман Костенко сообщил, что власти Украины обсуждают снижение мобилизационного возраста до 20 лет. При этом е экс-главком ВСУ Василий Залужный выступил против мобилизации молодежи, завив, что «Украина нужна и через 20 лет, и через 30 лет».

Киев ранее ужесточил законы о мобилизации, а в соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении. Также очевидцы рассказывают об облавах, которые делают представители военкоматов. При этом выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал со ссылкой на знакомых военных, что насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать, что подрывает мотивацию и у остальных военнослужащих.