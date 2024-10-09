Обломки сбитого российского дрона «Охотник» вывезли для изучения

Украинская сторона вывезла обломки сбитого истребителем Су-57 тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» для их последующего изучения. Об этом в среду, 9 октября, стало известно обозревателю американского журнала Forbes Дэвиду Хэмблингу. Вечерняя Москва

По мнению Хэмблинга, основной интерес представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник. Также ВСУ интересуются геометрическими особенностями конструкции дрона. Автор подчеркнул, что беспилотник был разработан вместе с Су-57, и, вероятно, для него были использованы те же материалы и стелс-подходы. Газета.Ru

Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что сбитый С-70 «Охотник» был вооружен минимум одной высокоточной планирующей бомбой — универсальным межвидовым планирующим боеприпасом (УМПБ) Д-30СН. Lenta.ru