Солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько оказался в плену под Угледаром из-за неисправного танка: в боевой машине не были прикручены аккумуляторы, что привело к её остановке и захвату экипажа.

Солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал ТАСС, что оказался в плену у российских военных из-за неисправного танка. Кузько и его сослуживцы были отправлены в бой под Угледаром на танке, который предоставила им 1-я рота, так как своего у них не было. По словам военнослужащего, это решение стало единственным возможным способом избежать гибели.

Кузько описал, что в предоставленном танке не были прикручены аккумуляторы, из-за чего при попытке поворота они сместились и стали коротить. Это привело к тому, что танк заглох, и солдаты оказались в сложной ситуации на линии фронта. Осознав, что техника не может продолжать движение, его экипаж принял решение покинуть танк и попытаться укрыться в ближайшей лесополосе.

Однако попытка скрыться не увенчалась успехом, и вскоре украинских солдат настигли российские штурмовики. Владимир Кузько отметил, что это было единственным способом спастись, и выразил сожаление о том, что техника, на которой они отправились в бой, не была исправна изначально.

Ранее украинский военнослужащий Артем Кабанов рассказал, что сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, причем его подразделение было единственным на запорожском направлении.

Кроме того пленный солдат ВСУ заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин сначала бесплатно, а затем за деньги, что способствовало зависимости среди солдат.

Также украинские солдаты сообщили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными, из-за нехватки техники и вооружения.