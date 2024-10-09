Группировка ВСУ в Северске рискует оказаться в клещах

Российские силы берут в клещи группировку украинских войск в Северске на северо-востоке ДНР, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». News.ru

Отмечается, что ближайшие населенные пункты к северу и югу от города, Григоровка и Верхнекаменское, уже перешли под контроль российских военных. Продвижение по этим двум направлениям позволит окружить Северск и обрезать для ВСУ все коммуникации. Российская газета

Советник главы ДНР Кимаковский накануне заявил, что бойцы российской армии берут в клещи Кураховку и Селидово в ДНР. Газета.Ru