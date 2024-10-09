Forbes объяснил, куда делись украинские танки Abrams

Переданные ВСУ американские танки Abrams отведены в тыл вместе с 47-й механизированной бригадой ВСУ "Магура". Это соединение, считающееся в украинской армии элитным, в начале сентября ушло с передовой на отдых и пополнение.

Последним местом службы 47-й ОМБр было Покровское направление. Теряя западную технику, "Магура" отступала из Очеретино, сдавая ВС РФ один населенный пункт за другим. Когда до Покровска осталось пять километров, элитную бригаду сняли с фронта и отправили в тыл "на заслуженный отдых". Вместе с ней в Павлоград уехали и "Абрамсы" - не все, понятно, а те, что уцелели.

США передали ВСУ 31 танк Abrams и не менее 300 БМП Bradley. Все они достались "Магуре" - в частности, из "Абрамсов" был сформирован отдельный танковый батальон. За 2024 год 47-я ОМБР потеряла более половины американских БМП и 14 танков. Часть из них уничтожена полностью, другие получили серьезные повреждения и надолго выведены из строя.

Правда, украинцы извлекли уроки из сражений этого года и оснастили уцелевшие машины динамической защитой, противодроновыми экранами и системами РЭБ, пишет Forbes. Тем не менее 17 машин явно не достаточно, чтобы оказать существенное воздействие на ход боевых действий. К тому же у ВСУ нет внятной тактики применения западной техники.

Удары "механизированными кулаками" в ходе контрнаступления 2023 года привели к крупным потерям. Действия малыми группами в 2024-м обернулись потерями не столь заметными, но постоянными. Украинцы обнаружили, что ВС РФ азартно охотятся за западной бронетехникой. "Стоит "Абрамсу" и "Леопарду" появиться на передовой, как в него летит все, что есть у русских на этом участке", - жалуются украинские танкисты и наотрез отказываются идти в бой на танках НАТО.

Ну а в тылу их хотя бы не сожгут, считает командование ВСУ. Правда, "Герани", "Искандеры", "Калибры" и "Кинжалы" долетают и до Павлограда.