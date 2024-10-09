На Украине пожаловались на колоссальный дефицит беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей республики не хватает средств, чтобы их закупать. Об этом заявил глава одной из украинских компаний по производству БПЛА Urkspecsystems Дмитрий Хасапов, слова которого передает Financial Times (FT).

© Lenta.ru

Как пишет издание, Хасапов, выступая на форуме оборонной промышленности в Киеве рассказал о проблемах значительного дефицита дронов в украинской армии.

«У государства нет средств, чтобы купить их», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что его компания не получает достаточное количество контрактов для своих производственных мощностей.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что варианты финансовых поступлений в бюджет республики практически исчерпаны, и повышение налогов является необходимым и вынужденным шагом.