Российский боец раскрыл тактику прикрытия ВСУ мирными жителями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах, освобожденных ВС России, прикрываются мирным населением при зачистке жилых домов. Такую тактику противника раскрыл командир штурмового батальона Герой России Михаил Петелин с позывным Саха, видео с ним опубликовали в Минобороны РФ.

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«Сейчас враг начал устраивать больше свои оборонительные позиции в домах, прикрываясь мирным населением, самая сложность, что при зачистке домов там еще остается мирное население», — рассказал Петелин.

Ранее житель Суджи сообщил об издевательствах со стороны солдат ВСУ. Они ударили его прикладом, когда он потянулся за документами, и пригрозили, что если он попытается сбежать, будет только хуже.