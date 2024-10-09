Украинские военные застрелили русского пленного и отправили видео его жене

Военнослужащие ВСУ пытали пленного бойца РФ, пытаясь заставить его жену прислать им свои обнаженные фото. Когда она отказалась, украинцы застрелили пленного, а видео казни отправили жене.

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"Украинские военнослужащие творят всякую дичь, - признался Сергей Сурож, сдавшийся в плен под Суджей. Его слова приводит RT. - Они забрали телефон у русского пленного и стали отправлять голосовые сообщения его жене, требуя, чтобы та прислала свои обнаженные фото. Когда женщина отказалась, вэсэушники прострелили пленному ногу, сфотографировали и отправили жене с припиской: "Это из-за тебя". И снова потребовали интимных фото. Женщина опять отказалась. Тогда они застрелили пленного и сняли процесс на видео: мужчина прощается с женой, говорит, что любит ее, потом раздается выстрел..."

Сурожу 21 год, он служил в 41-й бригаде ВСУ, а в Курской области РФ оказался неожиданно для себя.

"Нам сказали, что поедем на передовую, но куда именно - не сказали. Когда я увидел табличку "Суджа", был в шоке", - рассказал солдат.

Несколько дней Сергей и его товарищи просидели под обстрелами.

"Было так страшно, что меня всего трясло", - признался молодой солдат.

Затем рядом с их позицией раздались голоса русских морпехов: "Сдавайтесь, мы никого не тронем!". Сурож и его сослуживцы тут же побросали оружие.