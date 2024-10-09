В Польше сделали неутешительное заявление о положении ВСУ

Положение ВСУ стремительно ухудшается после потери украинскими войсками города Угледар. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

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«Украинцы считали (Угледар. — прим. ред.) неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в таких условиях Киев должен быть готов к началу переговоров, а также к признанию территориальных уступок России.

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При этом переговорная позиция на фоне наступления ВС РФ на фронте стремительно слабеет, признает польская газета.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что российские военные приближаются к главным логистическим центрам украинских войск.

Ранее эксперт объяснил, зачем ВСУ строят укрепления в Днепропетровской области.