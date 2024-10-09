«Ростех»: ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала ВКС России очередную партию бомбардировщиков Су-34. Информация об этом появилась в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что машины были изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска они прошли комплекс наземных и лётных испытаний.
«Наши предприятия ОПК сохраняют необходимый темп производства для исполнения гособоронзаказа», — отметили в «Ростехе».
Кроме того, в госкорпорации заявили, что на заводах внедряются технологии и совершенствуются процессы, которые позволяют нарастить выпуск продукции.
Кроме того, «Ростех» поставил в войска новые БМП и БМД с дополнительной защитой.
Ранее стало известно, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.