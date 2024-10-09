ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала ВКС России очередную партию бомбардировщиков Су-34. Информация об этом появилась в Telegram-канале госкорпорации.

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Отмечается, что машины были изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска они прошли комплекс наземных и лётных испытаний.

«Наши предприятия ОПК сохраняют необходимый темп производства для исполнения гособоронзаказа», — отметили в «Ростехе».

Кроме того, в госкорпорации заявили, что на заводах внедряются технологии и совершенствуются процессы, которые позволяют нарастить выпуск продукции.

Кроме того, «Ростех» поставил в войска новые БМП и БМД с дополнительной защитой.

Ранее стало известно, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.