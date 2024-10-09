Минобороны России получило новую партию самолетов Су-34

Вооруженные силы России получили от ОАК очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает Ростех.

«Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО», - заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению противовоздушной обороны неприятеля.

Эти самолеты регулярно наносят удары фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Так, ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 разнес опорный пункт ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.