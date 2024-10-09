Мобилизация: последние новости на сегодня 9 октября 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 октября 2024, в материале «Рамблера».
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
Ученики московской школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Было подготовлено 97 коробок гуманитарного груза. Это медикаменты, продукты питания, теплая одежда, письма и детские рисунки.
В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий.
«Ростех» поставил в войска новые БМП и БМД с дополнительной защитой
«Курганмашзавод» поставил в войска РФ новую партию БМД-4М и БМП-3, сообщает RT.
Они оснащены дополнительной защитой. Она включает изделия для усиления бронирования и решётчатые экраны. Также машины оборудованы «Накидками».
Ранее сообщалось, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.
МО РФ разработало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа
В России запатентован автономный беспилотник-камикадзе вертолетного типа, сообщает ТАСС.
Он невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Летательный аппарат предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника.
Снизу в цилиндрический корпус дрона вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.