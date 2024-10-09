Мобилизация: последние новости на сегодня 9 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 октября 2024, в материале «Рамблера».

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В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО

Ученики московской школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Было подготовлено 97 коробок гуманитарного груза. Это медикаменты, продукты питания, теплая одежда, письма и детские рисунки.

В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий.

«Ростех» поставил в войска новые БМП и БМД с дополнительной защитой

«Курганмашзавод» поставил в войска РФ новую партию БМД-4М и БМП-3, сообщает RT.

Они оснащены дополнительной защитой. Она включает изделия для усиления бронирования и решётчатые экраны. Также машины оборудованы «Накидками».

Ранее сообщалось, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.

МО РФ разработало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа

В России запатентован автономный беспилотник-камикадзе вертолетного типа, сообщает ТАСС.

Он невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Летательный аппарат предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника.

Снизу в цилиндрический корпус дрона вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.