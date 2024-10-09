Спецоперация на Украине 9 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 октября 2024 года.

© Алексей Никольский/РИА «Новости»

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на российском вертолете Ми-28НМ уничтожил солдат и бронированную технику противника, сообщает РИА Новости.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ.

После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

МО заявило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет российской буксируемой гаубицы Д-20 калибра 152 мм уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщает ТАСС.

Он был развернут в заброшенном доме.

Поразив цель, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.

Ударные FPV-дроны уничтожили узел связи и живую силу ВСУ на кураховском направлении

Ударные российские FPV-дроны уничтожили узел связи и личный состав противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на кураховском направлении. Операторы беспилотников ежедневно совершают марш-броски из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи по уничтожению выявленных целей.

Для более эффективного огневого поражения командных и опорных пунктов подразделений ВСУ специалисты и инженеры FPV-дронов организовали полный цикл производства ударных квадрокоптеров непосредственно на передовых позициях.