Средний срок жизни солдата ВСУ на передовой равен трем месяцам. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения – два-три месяца. Вернее, один месяц это "учебка", а затем - до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в "двухсотые" или "трехсотые"», - указал он в Сети.

Дубинский указал, что такая смертность связана с тем, что новобранцев часто ставят на самые опасные участки. Так Киев пытается сберечь опытных солдат и товарищей.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что на Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине.