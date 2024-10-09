На Украине рассчитали средний срок жизни солдата ВСУ на передовой
Средний срок жизни солдата ВСУ на передовой равен трем месяцам. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения – два-три месяца. Вернее, один месяц это "учебка", а затем - до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в "двухсотые" или "трехсотые"», - указал он в Сети.
Дубинский указал, что такая смертность связана с тем, что новобранцев часто ставят на самые опасные участки. Так Киев пытается сберечь опытных солдат и товарищей.
Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что на Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине.