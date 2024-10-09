Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте

Чтобы спасти Украину от поражения на фронте, не хватает чуда. Такую характеристику положению Вооруженных сил республики (ВСУ) дал экс-замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире Борислава Березы.

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«Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране», — объяснил Кривонос.

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Генерал отметил, что ВС России активно занимается формированием подразделений штурмовиков, которые, заранее изучив слабые места противника, «пытаются, как талая вода, прорвать дамбу под названием украинская армия». В то же время в ВСУ ситуация с кадрами катастрофическая, добавил он.