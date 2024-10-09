Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте
Чтобы спасти Украину от поражения на фронте, не хватает чуда. Такую характеристику положению Вооруженных сил республики (ВСУ) дал экс-замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире Борислава Березы.
«Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране», — объяснил Кривонос.
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Генерал отметил, что ВС России активно занимается формированием подразделений штурмовиков, которые, заранее изучив слабые места противника, «пытаются, как талая вода, прорвать дамбу под названием украинская армия». В то же время в ВСУ ситуация с кадрами катастрофическая, добавил он.
«Ситуация дошла до того, что вскоре будет очень сложно воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать», — заключил Сергей Кривонос.