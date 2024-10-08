Израиль заявил о запуске около 180 ракет из Ливана с начала дня

Израильские военные с начала дня зафиксировали запуск около 180 снарядов со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Данные приводятся по состоянию на 23:00 мск, отмечается в заявлении.

Наиболее масштабной ракетной атакой стал обстрел в сторону Хайфы и соседних с ней городов на севере Израиля. Он был зафиксирован около полудня, когда за полчаса в результате двух залпов в том направлении было выпущено в общей сложности более 100 ракет. Вскоре после этого армия заявила, что нанесла удары по пусковым установкам на территории Ливана, с помощью которых велся тот обстрел.

Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом израильской военной операции "Стрелы севера", в ходе которой с 23 сентября ВВС Израиля наносят массированные удары по Ливану. Заявленной целью этих авиаударов являются объекты инфраструктуры и руководители шиитской организации "Хезболлах". Вслед за этим усилилась интенсивность ракетных обстрелов северных районов Израиля с ливанской территории, участились случаи обстрелов и центральной части страны, включая Тель-Авив, а 1 октября страна подверглась массированной ракетной атаке со стороны Ирана.