Пленный украинский солдат Артём Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что украинские военные медики подсаживают боевиков ВСУ на амфетамин. По его словам, сперва они предлагают наркотик бесплатно, при дальнейшем привыкании военные покупают его у них за деньги.

© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пленный подчеркнул, что доставка осуществляется через украинскую «Новую Почту» и «прикрывается» военным командованием.

На Украине заявили о начале переговоров с Россией об обмене пленными

«Отсылается посылочка по номеру телефона. Приходит посылочка — ты идёшь получать, а там стоит ВСП (военная полиция — RT.). И они проверяют там собакой. Как-то ж не находят, как-то ж кладут это, чтобы не находили», — цитирует Кабанова РИА Новости.

Ранее боец с позывным Филин рассказал военкору RT Ивану Полянскому, что бойцы ВСУ на Курском направлении будто находятся под наркотиками.

Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что средний срок жизни солдата ВСУ на линии боевого столкновения составляет около трёх месяцев.