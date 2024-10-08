США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине в 2022 году

Администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года считала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляет 50%, рассказал в своей новой книге War («Война») известный американский журналист, писатель Роберт Апшер «Боб» Вудворд. Об этом пишет РИА «Новости».

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По словам писателя, в какой-то момент команда Байдена по национальной безопасности поверила в реальную угрозу, в 50% вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

Вудворт отметил, что американский лидер на фоне мнимой ядерной угрозы поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти по всем каналам на связь с Россией.

По его данным, в октябре 2022 года состоялся напряженный телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу, занимавшим в тот год пост министра обороны РФ.

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В ходе переговоров Шойгу предупредил Остина о том, что Киев планирует использовать «грязную бомбу». Шеф Пентагона исключил этот шаг со стороны Украины, пояснил, что США не видят признаков подготовки к удару.

Владимир Путин сообщил ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.