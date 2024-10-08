В ДНР сообщили, что российские военные продвигаются в центр Дзержинска

Российские военные продвигаются в центр Дзержинска (украинское название — Торецк), рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что ВС РФ заняли фактически всю многоэтажную застройку. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, именно из Дзержинска ВСУ ведут регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

«Наши ребята продвигаются сразу в нескольких направлениях. Первое направление - это от шахты «Северная» вдоль железной дороги, это для северного охвата города», — пояснил Кимаковский.

Советник уточнил, что от этой шахты военнослужащие двинулись в центр города, захватили практически всю многоэтажную застройку.