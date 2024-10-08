Украинцам пообещали оружие, которое способно нанести «смертельный удар» по Москве, однако теперь именно Вооруженные силы республики (ВСУ) переживают кризис на фронте. Об этом напомнил польский портал Do Rzeczy.

«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — указано в статье.

Авторы обращают внимание, что позиция Киева в переговорах становится все слабее и что ответственность за это лежит на президенте Владимире Зеленском и западных политиках, которые обманывали население.

Бербок высказалась о разрешении ВСУ бить вглубь России немецким оружием