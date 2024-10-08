Истребители Mirage 2000, поставленные Вооруженным силам Украины, ждет та же судьба, что и остальные западные вооружения, поделился с 360.ru член Общественной палаты Владимир Рогов. Так он прокомментировал заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о поставке ВСУ этих новых вооружений типа «воздух — земля».

Mirage ждет судьба всех остальных видов западного оружия, которое ранее поставлялось Украине. Миф об их универсальности, непобедимости, эффективности был разрушен простым русским солдатом, — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Mirage 2000 — это хорошие самолеты с широкой номенклатурой вооружений. Однако многое зависит от того, какие модификации истребителей достанутся Украине.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал, что российские Су-35 и Су-30СМ превосходят Mirage 2000, которые Франция хочет передать Вооруженным силам Украины. Эксперт подчеркнул, что преимущество в зоне специальной военной операции остается за российскими летчиками и техникой.

Перед этим член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия уничтожит все французские истребители Mirage 2000, переданные Вооруженным силам Украины. Парламентарий подчеркнул, что кардинально на ход специальной военной операции поставка этих военных самолетов не повлияет.