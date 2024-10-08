Пограничники России прекратят нести службу на границе Армении и Ирана

С 1 января 2025 года пограничники России перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана. Об этом во время встречи в Москве договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря премьера республики Назели Багдасарян.

По ее словам, главы стран достигли договоренности о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут также участвовать в охране госграниц Армения-Иран и Армения-Турция.

«А службу на контрольно-пограничном пункте государственной границы Армения-Иран будет полностью осуществляться силами Пограничных войск СНБ Армении», — добавила Багдасарян.

Отмечается, что Пашинян поблагодарил Путина за службу пограничников РФ на КПП на армянско-иранской границе с момента обретения Арменией независимости в 1991 году.