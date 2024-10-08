Российский дрон сбил украинскую «Бабу-ягу» в Харьковской области

Российские операторы, управляющие FPV-дронами в зоне СВО, сбили украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в Харьковской области.

Видео с уничтожением БПЛА противника публикует Минобороны России. В кадре видно, как операторы FPV-дронов ВС РФ ликвидируют в воздухе беспилотники ВСУ.

В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск «Север» разработали тактику выслеживания боевых дронов противника и их уничтожения. Операторы БПЛА выходят на «охоту» каждый день

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения «Баба-яги», зависшей над российской позицией на Донецком направлении, чтобы ударить по нашим войскам.

Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. В ходе воздушной дуэли зашел сверху над украинским дроном и заблокировал винты, в результате «Баба-яга» сломалась и обломки упали на землю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.