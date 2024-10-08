Наемник из Польши привез на Украину смертоносный вирус Марбург

Польский наемник, проходивший обучение в рядах ВСУ перед отправкой на фронт, привез на Украину смертельно опасный вирус Марбург. RT на русском

Отмечается, что мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода. Предварительно, боец несколько месяцев был в военном госпитале в Щецине — городе на границе с Германией. При этом в Гамбурге обнаружили первые вспышки болезни у студентов-медиков. Вечерняя Москва

Из-за этого в Германии временно закрывали несколько вокзалов - в Гамбурге и Франкфурте. Российская газета

До этого Роспотребнадзор сообщил о готовности провести клинические испытания вакцины от лихорадки Марбург. Газета.Ru