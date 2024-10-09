Силы ПВО вычислили и сбили беспилотник в российском регионе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили и сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. В результате никто не пострадал, уточнил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

© Belkin Alexey / Global Look Press

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ

8 октября украинский беспилотник засекли в небе над Курской областью. Целью дрона самолетного типа было нанести удар по объекту на территории России, уточнили в Минобороны.

До этого ВСУ атаковали Белгородскую область. БПЛА спикировал на автомобиль «Газель», в результате чего ранения получили два человека.