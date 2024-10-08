Новый генсек НАТО обратился с призывом к странам альянса

Страны НАТО должны поднять планку трат на оборону в два процента от ВВП, так как нынешних показателей недостаточно для целей альянса. Об этом заявил новый генеральный секретарь военного блока Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Расходы в 2 процента ВВП более недостаточны, чтобы достичь операционных целей альянса», — рассказал генсек.

В частности, Рютте привел в пример историю с истребителями пятого поколения. По его словам, для их разработки и приобретения нужны большие траты на оборону. Он также призвал увеличить финансовую и военную помощь Украине.

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Ранее Рютте в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном пообещал ему улучшить распределение расходов стран альянса. Он пообещал оказывать «мощную помощь Украине и углублять наши связи с партнерами». Это был первый телефонный звонок Рютте Блинкену в должности генсека Североатлантического альянса.