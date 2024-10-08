Генерал указал на бессмысленность передачи Украине французских истребителей

Передача Францией Украине истребителей Mirage 2000 не изменит ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил в беседе со «Взглядом» заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. Lenta.ru

«Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле. По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. Деловая газета «Взгляд»

Ранее стало известно, что Франция собирается поставить Украине истребители Mirage 2000 в январе-марте 2025 года. Российская газета