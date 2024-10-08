$96.11+0.04105.69+0.38
Почта

В Буркина-Фасо заявили, что Украина хочет ослабить РФ помощью боевикам в Африке

Украина хочет ослабить именно Россию, поддерживая боевиков на Африканском континенте. Однако, Буркина-Фасо не позволит вести эту игру на своей территории, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела в беседе с ТАСС.

В Буркина-Фасо раскрыли, как Украина хочет ослабить Россию
© globallookpress.com

"Вмешательство Украины в наши государства направлено не против нас. Оно направлено против России. Цель Киева - ослабить Россию через Африку. Поскольку Россия - наш друг, мы не можем позволить, чтобы эта игра велась на нашей территории. Если у Украины есть что-то против России, пусть она выражает это на своей территории. Но она не должна приходить к нам, чтобы атаковать российские интересы под предлогом того, что у нее есть спор с Россией", - сказал он.

Военные новости
Москва
Киев
Россия
Буркина-Фасо
Украина