Украина хочет ослабить именно Россию, поддерживая боевиков на Африканском континенте. Однако, Буркина-Фасо не позволит вести эту игру на своей территории, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела в беседе с ТАСС.

"Вмешательство Украины в наши государства направлено не против нас. Оно направлено против России. Цель Киева - ослабить Россию через Африку. Поскольку Россия - наш друг, мы не можем позволить, чтобы эта игра велась на нашей территории. Если у Украины есть что-то против России, пусть она выражает это на своей территории. Но она не должна приходить к нам, чтобы атаковать российские интересы под предлогом того, что у нее есть спор с Россией", - сказал он.