Украина теряет все больше городов и сел из-за выросшего уровня дезертирства, предположил журналист Владимир Бойко, служащий в ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, принятие закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части привело к катастрофическим последствиям: потере десятков населенных пунктов, включая город Угледар.

Бойко отметил, что из его части за 2,5 года дезертировало лишь несколько военнослужащих. Он добавил, что поток дезертиров существенно вырос в августе-сентябре 2024 года и продолжает увеличиваться с каждой неделей.

По его данным, аналогичная ситуация складывается и в других подразделениях, которые сейчас держат оборону в Донецкой области

Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев заявил, что в 2022-2024 годах на Украине зафиксировано свыше 100 тыс. случаев самовольного оставления части.