Российским войскам удалось взять под контроль несколько позиций на купянском направлении и ситуация для Вооруженных сил Украины ухудшилась. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», пишет «Комсомольская правда».

По словам украинского военного, ВС РФ продолжают активное наступление в районе Первомайского.

«На купянском направлении ситуация ухудшилась в районе Первомайского, противнику вчера удалось продавить на этом участке и взять несколько позиций под контроль», – пояснил «Алекс» в своем Telegram-канале.

Ранее российские войска освободили Угледар. Украинские войска покинули город, оказавшись под угрозой окружения.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобожденный город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на южно-донецком направлении. По его словам, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово.