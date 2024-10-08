Командир ВСУ заявил об оставленных в Угледаре украинских военных

Командир 72-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Охрименко признал, что в освобождённом Россией Угледаре было брошено много раненых украинских военных. RT на русском

По его словам, во время маневренной обороны и выхода с боем определенное количество людей не удалось забрать. Он добавил, что под плотным огнем российских войск некоторые отряды не смогли дойти до точки эвакуации. Газета.Ru

Ранее украинские СМИ сообщили о замене командования 72-й бригады ВСУ, сдавшей Угледар. Вместо полковника Ивана Винника потрепанное в боях подразделение возглавил Александр Охрименко. Российская газета