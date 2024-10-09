Волгоградский психотерапевт объяснила, почему вреден синдром отложенной жизни

Нередко жители региона откладывают жизнь на потом, не подозревая, что находятся во власти вредоносных психологических установок. По мнению специалистов, каждый второй испытывал на себе это состояние. Как будто сейчас только идет подготовка к чему-то замечательному, а пока надо перетерпеть. И это может длиться годами. Поменяю работу – и заживу! Выйду замуж – и все наладится. Разбогатею – передо мной откроются перспективы... Изначально считалось, что это явление в основном относится к людям, работающим на Крайнем Севере. Они трудились годами в тяжелых условиях, строили планы, копили деньги на лучшую жизнь в более приятном климате. Однако терялись, когда приходило время лучшей жизни, и не знали, что с ней делать. Доктор Елена Синолицая отмечает, что синдром отложенной жизни часто проявляется в быту, казалось бы, в самых невинных мелочах. Например, когда люди покупают красивую одежду, но не носят ее, а берегут для абстрактного особого случая. Или когда держат дома некоторые продукты для гостей, которые вдруг когда-нибудь придут в торжественный момент. В итоге вещи выходят из моды, становятся неактуальными для хозяев или просто портятся со временем. А продукты могут пропасть. Зачастую «синдромщикам» не дает нормально жить перфекционизм. Они все ждут и ждут, когда совпадут множество факторов и все сложится идеально. Компромиссы их не устраивают, потому что это не совпадает с красивой картинкой в голове. Однако синдромом отложенной жизни страдают и другие категории людей. В зоне риска те, кого с детства приучали к скромности, бережливости и экономии. Более того, многие уже взрослые люди живут с установкой, что перед тем, как получить некоторые блага, надо очень много трудиться и страдать. Они считают себя недостойными радостей жизни, если те дались им легко. Синдром отложенной жизни заставляет человека испытывать постоянное недовольство своим нынешним положением и при этом не дает приступить к активным действиям, чтобы что-то исправить. Из-за этого жизнь как будто проходит мимо, хотя можно наслаждаться ею уже сейчас. Официально это состояние не считается болезнью. Но если человек осознает, что страдает от него, нужно обратиться к психологу или психотерапевту. Ирина Фельдман. Фото: freepik.com