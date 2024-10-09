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Волгоградский психотерапевт объяснила, почему вреден синдром отложенной жизни

Нередко жители региона откладывают жизнь на потом, не подозревая, что находятся во власти вредоносных психологических установок.&nbsp; По мнению специалистов, каждый второй испытывал на себе это состояние. Как будто сейчас только идет подготовка к чему-то замечательному, а пока надо перетерпеть. И это&nbsp;может длиться годами. Поменяю работу &ndash; и заживу! Выйду замуж &ndash; и все наладится. Разбогатею &ndash; передо мной откроются перспективы... Изначально считалось, что это явление в основном относится к людям, работающим на Крайнем Севере. Они трудились годами в тяжелых условиях, строили планы, копили деньги на лучшую жизнь в более приятном климате. Однако терялись, когда приходило время лучшей жизни, и не знали, что с ней делать.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Доктор Елена Синолицая отмечает, что синдром отложенной жизни часто проявляется в быту, казалось бы, в самых невинных мелочах. Например, когда люди покупают красивую одежду, но не носят ее, а берегут для абстрактного особого случая. Или когда держат дома некоторые продукты для гостей, которые вдруг когда-нибудь придут в торжественный момент. В итоге вещи выходят из моды, становятся неактуальными для хозяев или просто портятся со&nbsp;временем. А продукты могут пропасть.&nbsp; Зачастую &laquo;синдромщикам&raquo; не дает нормально жить перфекционизм. Они все ждут и ждут, когда совпадут множество факторов и все сложится&nbsp;идеально. Компромиссы их не устраивают, потому что это не совпадает с красивой картинкой в голове.&nbsp; Однако синдромом отложенной жизни страдают и другие категории людей. В зоне риска те, кого с детства приучали к скромности, бережливости и экономии. Более того, многие&nbsp;уже взрослые люди&nbsp;живут с установкой, что перед тем, как получить некоторые блага, надо очень много трудиться и страдать. Они считают себя недостойными радостей жизни, если те дались им легко.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Синдром отложенной жизни заставляет человека испытывать постоянное недовольство своим нынешним положением и при этом не дает приступить к активным действиям, чтобы что-то исправить. Из-за этого жизнь как будто проходит мимо, хотя можно наслаждаться ею уже сейчас.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Официально это состояние не считается болезнью. Но если человек осознает, что страдает от него, нужно обратиться к психологу или психотерапевту. Ирина Фельдман. Фото: freepik.com&nbsp;

Волгоградский психотерапевт объяснила, почему вреден синдром отложенной жизни
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