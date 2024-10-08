Су-34 разнес авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Кадры с вылетом самолета публикует Министерство обороны РФ.

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В ролике показана подготовка самолетов, взлет, сам полет с разных ракурсов, действия летчиков в кабине, сброс бомб и посадка. После того, как разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Бомба отделяется от самолета и вначале свободно падает вниз, а затем на ней раскрывают крылья и боеприпас начинает планировать к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров. Это позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

Авиабомбы разрушают особо прочные укрепления. С трудом фиксируются украинскими средствами ПВО и потому представляют особую опасность для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.