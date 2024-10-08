Названы суточные потери ВСУ на курском направлении

За последние сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих на курском направлении, а общие украинские потери на этом направлении составили 21,2 тысячи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также за сутки ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение силам 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад и другим подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Затем появились сообщения о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС дроном. В МИД РФ назвали такие атаки актами ядерного терроризма.

В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.