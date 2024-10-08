ЦАХАЛ заявил о новых ударах по окрестностям Бейрута

Израильские ВВС нанесли новые удары по южному бейрутскому пригороду Дахия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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Согласно ее заявлению, целью атаки являются объекты шиитской организации "Хезболлах".

Других подробностей в сообщении не приводится.

23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанской организации. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжать противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.