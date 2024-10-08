В зоне СВО стали применять 122-мм пушки Д-74

Наряду со 122-мм гаубицами Д-30 в ходе специальной военной операции российские артиллерийские подразделения используют также пушки Д-74. Они менее известны, чем "тридцатки", но по некоторым характеристикам превосходят их.

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Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале разместило видео, демонстрирующее боевую работу расчетов таких орудий группировки войск "Восток". Бойцы уничтожают отступающие из Угледара формирования киевского режима на Южно-Донецком направлении.

Д-74 более тяжелые, чем Д-30. Первые весят 5500 кг, вторые - 3200 кг. Зато первые более дальнобойные: 24 000 метров против 15 300 метров. Начальная скорость снаряда составляет 885 м/с против 690 м/с соответственно.

"Семьдесят четвертые" поставлялись на экспорт и находились на вооружении почти двух десятков стран. В 60-90 годы их активно применяли в ходе различных локальных конфликтов. При этом в Китае под обозначением Type 60 было налажено серийное производство.