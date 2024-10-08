Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова

Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России и начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина страны, опубликованное на сайте британского правительства.

Постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или, по мнению Лондона, были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.

Ранее Кириллов заявлял, что Украина вместе с Западом готовит провокацию с химическим оружием, цель которой — обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Глава РХБЗ подчеркивал, что заявления об угрозах использования подобных вооружений со стороны РФ беспочвенны: все его запасы уничтожили еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что обвинения Москвы в использовании химического оружия голословны. Страна остается приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции.