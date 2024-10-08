Британия внесла в санкционный список войска РХБЗ ВС России

Британия внесла в санкционный список войска радиционной, химической и биологической защиты России, а также начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соотвествующий документ.

Кроме того, британские санкции были введены против 33-го и 27-го научно-исследовательских институтов МО РФ.

В сентябре Великобритания ввела санкции против российских Военно-космических сил, а также еще пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ. В санкционный список вошли 924-й центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации.