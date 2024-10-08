Во Франции заявили, что не сбивали ракеты Ирана

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские силы не участвовали в отражении предпринятого Ираном ракетного удара по территории Израиля.

© Парламентская газета

«Тип ракет, запущенных по Израилю, и их траектория полета не повлекли за собой перехватов с нашей стороны», — отметил глава оборонного ведомства в интервью газете Sud Ouest.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что вооруженные силы страны на Ближнем Востоке принимали участие в отражении иранской угрозы.

Как писала «Парламентская газета», 1 октября Иран нанес массированный удар по территории еврейского государства. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Тегеран выпустил не менее 102 ракет во время первой атаки. По данным газеты Times of Israel, количество выпущенных Ираном ракет превысило 500.