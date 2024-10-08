Пушилин заявил об увеличении темпов разминирования Угледара в ДНР

Темпы разминирования освобожденного от украинской армии Угледара в ДНР увеличиваются, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин.

"Трудно сказать по времени. Темпы [разминирования] увеличиваются, потому что, действительно, очень много там и взрывоопасных предметов, и остатков осколков. Все это нужно проверить, причем нужно проверить еще каждое помещение", - сказал Пушилин.

На уточняющий вопрос журналиста, успеют ли эти работы провести за полгода, глава региона ответил: "Постараемся быстрее, но здесь зависит еще от внешних факторов, зависит от того, как будет отодвигаться линия фронта".

О начале разминирования города сообщил 5 октября ТАСС командир штурмовой роты с позывным "Союз". В Минобороны России сообщили об освобождении Угледара 3 октября.