Украине предрекли проблемы из-за новой разрушительной тактики РФ

В последний месяц российские силы сосредоточились на атаках по объектам ВСУ с использованием беспилотников, рассказала The New York Times. По словам военных экспертов, эта стратегия направлена и на разведку, и на истощение украинской ПВО в преддверии более мощных воздушных атак.

В сентябре Россия ежедневно наносила удары с помощью беспилотников и ракет по объектам ВСУ и эта схема продолжается в октябре, отмечает газета. Утром 7 октября на Украине сделали «редкое признание» - ВСУ подтвердили, что авиабаза ​​в Староконстантинове на западе Украины подверглась атаке. Масштабы ущерба в Киеве не назвали, а Минобороны РФ заявило о поражении инфраструктуры двух аэродромов ВСУ, но не уточнило их местонахождение.

Ранее появились предположения, что ВСУ разместили на аэродроме в Староконстантинове истребители F-16, поставленные западными странами. Как отмечает NYT, журналистам не удалось проверить эту версию.

По версии газеты, ежедневные атаки «волнами беспилотников» имеют два основных преимущества для России. Во-первых, это заставляет Украину использовать часть своих запасов ракет для перехвата дронов. Во-вторых, это раскрывает местоположение украинской ПВО, облегчая планирование будущих российских атак.

Ударные беспилотники относительно недорогие: производство одного такого дрона может стоить пару тысяч долларов. При этом ракеты-перехватчики, которые ВСУ используют против беспилотников, обходятся гораздо дороже.

В последние месяцы Украина получила больше средств ПВО от западных стран, но ее запасы остаются ограниченными, подчеркивает NYT. В то же время бои в Донбассе продолжаются, не утихая, и украинские войска сдают свои позиции, заключила газета.